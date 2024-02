IRAPURU: Prefeitura adquire nova propriedade para ampliação do Cemitério Municipal

Pela primeira vez a Prefeitura Municipal de Irapuru investe em nova área para aumentar o espaço físico do Cemitério Municipal.

De acordo com administração municipal, a decisão foi motivada pela quase total ocupação do espaço do cemitério atual.

A atualização na infraestrutura do cemitério municipal garantirá para as administrações futuras e toda população a continuidade da prestação do serviço e o principal, na mesma localidade.

Com o objetivo de antecipar e prever a ampliação do cemitério, foram investidos R$ 100 mil na área adjacente a atual, totalizando aproximadamente 8.000 m².

A nova área, estrategicamente localizada ao lado do cemitério atual, proporcionará uma expansão significativa da capacidade de sepultamentos, assegurando que o município de Irapuru tenha uma estrutura adequada para atender às demandas pelos próximos 50 anos.