FLÓRIDA: Secretaria de Educação realiza homenagem às educadoras pelo Dia da Mulher

No dia 4 de março, a secretaria municipal de Educação promoveu um ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo) com todas as educadoras, para homenageá-las, por ocasião do Dia Internacional da Mulher – 8 de março.

No evento realizado no auditório Celso Scafi na secretaria municipal de Educação foram convidadas as Dra. Lilian Minga e Dra. Nádia Leocádio, para uma palestra às educadoras.

O encerramento culminou com sorteio de brindes que contou com o apoio dos seguintes patrocinadores: Bazar Cruzeiro, Entre Irmãs – Papelaria Personalizada, Farmácia – Farma Vida, Flor de Lotus Floricultura, Lilac – Acessórios Femininos, Toltti Floricultura e Vereador Rafael Gonçalves dos Santos.

A secretária municipal de Educação destacou que, todas as educadoras são merecedoras de homenagem.