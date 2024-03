OSVALDO CRUZ: Governador Tarcísio inaugura Casa da Mulher

No dia 6, Osvaldo Cruz recebeu o governador do Estado Tarcísio de Freitas para a inauguração da Casa da Mulher “Vanda Davoli Frare”. O evento ocorreu na rua Fernando Costa, 705, no centro, próximo da antiga Fepasa.

A Casa da Mulher é uma parceria da Prefeitura de Osvaldo Cruz com o Governo do Estado.

O espaço será dedicado à proteção, ao acolhimento, à capacitação e à orientação das mulheres em direção ao mercado de trabalho, além de fornecer suporte jurídico e psicológico para recuperação de autonomia e confiança.

“A Secretaria de Políticas para a Mulher está entregando políticas públicas de verdade. Nós estamos inaugurando aqui a terceira Casa da Mulher Paulista, a primeira deste ano – não tinha nenhuma no estado até o ano passado. Por incrível que pareça, a unidade da federação mais rica do país não tinha nenhum equipamento como esse. É o terceiro já entregue no nosso governo”, disse o governador.