Morador de Lucélia que estava desaparecido é localizado sem vida no Rio do Peixe

O Corpo de Bombeiros localizou na manhã desta terça-feira (12), o corpo do luceliense Wandre Cristiano, 40 anos, nas águas do Rio do Peixe.

Ele estava desaparecido desde a tarde do último domingo e foi encontrado cerca de 3 km de distância da ponte do Rio do Peixe, em Flora Rica, na margem esquerda do rio.

Atuaram na localização e remoção do corpo de Wandre o Sargento Caetano e o Cabo Eder Torres, ambos do Corpo de Bombeiros.