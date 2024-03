ADAMANTINA: Feira da Mulher Empreendedora é realizada com mais um recorde de público

No último sábado (9), foi realizada a edição de aniversário da Feira da Mulher Empreendedora de Adamantina com mais um recorde de público.

A iniciativa da Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi realizada na Estação Recreio e contou com a participação de cerca de 100 empreendedoras.

A edição comemorativa contou ainda com diversas atrações culturais. “A pedido das empreendedoras fizemos em apenas um dia, mas estamos felizes com os resultados alcançados e mais do que isso, com a evolução das mulheres que estão conosco desde o começo e que tem atuado para fazer diferença no segmento em que atuam”, afirma a secretária de Desenvolvimento Econômico, Luciana Pereira.