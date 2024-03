Copa Alta Paulista de Veteranos teve início em Lucélia

Neste domingo, dia 10 de março, aconteceu a abertura da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia.

A tradicional competição é promovida pela Liga Luceliense de Futebol Amador, sob s coordenação do esportista Oswaldo da Silva “Peixeiro”.

Treze equipes estão em busca do título, que teve a abertura no Campo da Afucal com a presença de esportistas de toda a região.

A edição deste ano da Copa Alta Paulista de Veteranos faz homenagem ao esportista e atleta luceliense “Nicanor”.

Três partidas foram disputadas na abertura da competição neste domingo com os seguintes resultados:

– San Remo E.C. 1 X 1 CME de Osvaldo Cruz

– Aspumulu 1 X 2 Pracinha

– ABC/ Rennô 2 X 1 Parque Iguaçu

Arbitragem: Aguinaldo Nascimento “Té” (Lucélia) e Paulo César de Almeida “Yogue” (Osvaldo Cruz)

PRÓXIMA RODADA

A segunda rodada da Copa Alta Paulista de Veteranos de Futebol Médio acontece no próximo domingo, dia 17 de março, com início às 8h15 no campo da Aspumulu em Lucélia.

Confira os jogos:

– Alamandas F.C.X Parapuã F.C.

– Inúbia Paulista X Flórida Paulista

– Bastos X Mariápolis

GRUPOS

GRUPO – A: Alamandas F.C., San Remo, CME Osvaldo Cruz, Parapuã F.C., Bastos, Mariápolis A.C.

GRUPO – B: ABC/ Rennô, Aspumulu, Pracinha, Inúbia Paulista, Parque Iguaçu, Flórida Paulista e Osvaldo Cruz E.C.

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador: Oswaldo da Silva “Peixeiro”