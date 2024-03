SP-294: Radares em Adamantina, Flórida e outras três cidades iniciam operação na segunda-feira

Equipamentos instalados na SP 294, no trecho entre Vera Cruz e Flórida Paulista, entram em funcionamento após homologação do DER

Cinco novos radares entrarão em operação na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, a partir da próxima segunda-feira (18). Os equipamentos estão instalados nos trechos de Marília, Vera Cruz, Tupã, Adamantina e Flórida Paulista, administrados pela Eixo SP. Veja a localização exata na tabela abaixo.

Os radares iniciam fiscalização após homologação do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), órgão responsável pela aplicação das multas. A autorização para o início da fiscalização foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12). A instalação e a operação dos radares atendem a uma determinação do contrato de concessão. Para a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho, os equipamentos são aliados importantes para a segurança dos usuários. Segundo ela, a velocidade excessiva é um dos principais fatores que contribuem para o registro de acidentes.



Veja abaixo os locais onde começam a operar os novos equipamentos.

SP 294 – km 436+600 (pista sentido oeste) – Vel/máx 110/90 – Vera Cruz

SP 294 – km 442+600 (pista sentido oeste) – Vel/máx 80/80 – Marília

SP 294 – km 523+850 (pista sentido oeste) – Vel/máx 60/60 – Tupã

SP 294 – km 597+000 (pista sentido leste) – Vel/máx 100/80 – Adamantina

SP 294 – km 612+000 (pista sentido leste) – Vel/máx 80/80 – Flórida Paulista