Parapuã vence com goleada na Copa Alta Paulista de Veteranos

A equipe do Parapuã F.C., em sua estreia na 17ª edição da Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, mostrou um bom futebol em campo, não tomou conhecimento e surpreendeu o bom time da Alamandas F.C./ Adamantina/ Mecânica Flex ao vencer de goleada pelo placar de 6 a 1, com os gols marcados Zé Roberto (2), Carlinhos, Deva, Nerinho e um contra.

A segunda rodada que foi realizada no domingo (17), no Campo do Aspumulu, teve ainda no segundo jogo a equipe de Flórida Paulista F.C. vencendo por 2 a 0 o Inúbia Paulista.

TERCEIRA RODADA

A terceira rodada acontece neste domingo (24), no campo do Clube da Afucal, com três partidas.

Na primeira ABC / Rennô X Osvaldo Cruz E.C., na segunda Parque Iguaçu F.C. X Pracinha e encerrando, San Remo/Adamantina X Catadão dos Véios / Lucélia.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO –A

Parapuã – 3

San Remo – 1

CME Osvaldo Cruz – 1

Bastos E.C., Mariápolis A.C. (Não estrearam)

GRUPO – B

ABC/ Rennô – 3

Pracinha – 3

Flórida Paulista – 3

Inúbia Paulista – 0

Parque Iguaçu – 0

Osvaldo Cruz E.C. e Catadão dos Véios (Não estrearam)

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador: Oswaldo da Silva “Peixeiro”