River Plate/Lucélia é o campeão do Torneio de Futebol Médio em Mariápolis

O time do River Plate F.C./ Mecânica RL Lucélia/ Mercado Paraíso do Mazim, sagrou – se campeão do 3 ° Torneio Regional de Futebol Médio do Ousadia.

Os lucelienses conquistaram o título, ao vencer o Furacão F.C./ Adamantina, nas cobranças de penalidades.

A equipe campeã teve ainda o goleiro menos vazado Luan.

O evento foi realizado no domingo (17), no Estádio Municipal Benedito Antônio João, em Mariápolis.