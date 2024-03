FLORA RICA: Apresentação do cantor gospel Regis Danese é marcada por muita emoção

A esperada apresentação do renomado cantor gospel Regis Danese trouxe uma atmosfera de celebração e espiritualidade às comemorações do 71º aniversário de Flora Rica. Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Prefeitura, o evento estava inicialmente programado para o dia 18, porém, devido a atrasos na chegada do cantor de avião, foi adiado para o dia 19, proporcionando ainda mais expectativa aos moradores.

Apesar do imprevisto, a espera valeu a pena, pois, no dia seguinte, a Praça Matriz se encheu de fiéis e admiradores do trabalho de Regis Danese, que encantou a todos com sua voz poderosa e mensagens de fé. O evento ainda contou com a participação de cantores gospel de Flora Rica e região.

Além da música, o evento também teve a participação de um pastor local, que conduziu momentos de oração e reflexão, fortalecendo os laços de comunidade e fé entre os presentes. O clima de fraternidade e união se fez presente em cada palavra proferida.

O prefeito Fábio enfatizou a importância da celebração religiosa para a cidade: “Em meio às festividades do aniversário de Flora Rica, é essencial também reservarmos um espaço para fortalecermos nossa espiritualidade e nos conectarmos com aquilo que nos move. A presença do Regis Danese e de outros cantores gospel enriqueceu ainda mais essa celebração.”