FLÓRIDA: Partido Republicanos participa de encontro regional e confirma participação na eleição deste ano

No último sábado (30), aconteceu em Presidente Prudente – SP, o encontro regional do Partido Republicanos. O evento que foi denominado de “Filia 10 Oeste Paulista”, foi realizado no Andrea Eventos.

O evento teve como anfitrião o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que é o coordenador regional do partido Guilherme Piai Filizola, onde foram oficializadas as filiações de atuais prefeitos e vereadores da atual legislatura que, em outubro, estarão em busca da reeleição, agora pelo Republicanos.

O evento também contou com a presença do Presidente Estadual do Partido Roberto Carneiro.

O ex-vereador Tiago Venceslau Rodrigues (Tripinha), esteve presente no evento a convite de Guilherme Piaia onde representou o partido Republicanos de Flórida Paulista.

Na oportunidade cumprimentou Guilherme Piai e confirmou que o Republicanos estará participando ativamente da eleição municipal deste ano em Flórida Paulista.

De acordo com Tripinha, o Republicanos deve lançar chapa própria de candidatos a vereadores e também deve participar da chapa majoritária (executivo).

“O Republicanos está se preparando para a eleição municipal em Flórida Paulista e contamos com uma equipe engajada em busca do melhor para a população floridense”, afirmou Tripinha.