FLORA RICA: Prosseguem as obras de melhorias na praça matriz

As obras de melhoria na praça matriz seguem avançando, visando transformar o espaço em um ambiente ainda mais acolhedor e funcional para os florarriquenses.

Nesta semana, mais uma etapa vem sendo conduzida pela equipe de servidores da Prefeitura, através da instalação de novos bancos e mesas de cimento, além da concretagem de áreas anteriormente ocupadas por gramado.

A instalação dos novos bancos e mesas de cimento visa oferecer espaços de descanso e convívio para aqueles que frequentam a praça, especialmente nos dias de feira e shows, onde a movimentação é maior.

“Essas melhorias foram planejadas levando em consideração as demandas e sugestões da comunidade, que apontaram a necessidade de tornar a praça matriz um ambiente ainda mais convidativo e funcional para todos”, explicou o prefeito Fábio.

Com a substituição da grama por áreas concretadas, também se busca otimizar a manutenção do espaço, garantindo sua beleza e conservação ao longo do tempo.

Todas essas obras estão sendo realizadas com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Flora Rica.