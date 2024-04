LUCÉLIA: Vereador Vinicius Bussi filia-se ao PP

O vereador Vinicius Bussi trocou de partido, saiu do PTB – partido que foi eleito em 2020 com 476 votos – e agora está filiado ao Partido Progressista (PP).

Vinicius Bussi, que é colocado como pré-candidato a prefeito, optou pelo PP após receber convites de vários partidos políticos.

A filiação de Vinicius Bussi ao PP contou com o respaldo da deputada estadual Leticia Aguiar e do presidente estadual do partido, deputado federal Mauricio Neves.

Vinicius Bussi afirmou que o PP está fortalecido visando a eleição municipal e contará com chapa de candidatos a vereadores e ao executivo em Lucélia.

Ainda ressaltou que veio para somar com os demais integrantes do PP visando sempre fazer política voltada para união e respeito. “Quero somar esforços com os membros do PP e de outros partidos em busca de uma política que tenha como foco o crescimento de Lucélia, com oportunidades para a população”, afirmou Vinicius Bussi.