OSVALDO CRUZ: Câmara arquiva CEI contra a prefeita

Por decurso de prazo, a Comissão Especial de Investigação instaurada na Câmara de Osvaldo Cruz para apurar o caso da compra pela Prefeitura de Osvaldo Cruz de um imóvel rural, teve o processo arquivado no último dia 8 de abril.

O pedido vindo de 2023 foi protocolado pelos vereadores Roberto Amor Lhana, Marta Murbach, Luís Ricardo Spada Bonfim, Donisete Romeiro Brito e Carolina Castilho Rossi e se prestava a investigar a compra de um terreno ao lado do distrito industrial Lino Ferrari.

A comissão tinha um prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos, sendo prorrogável caso necessário. A prorrogação aconteceu.

Dois dos três membros da comissão solicitaram anexar ao inquérito avaliações sobre a área, mas estavam fora do prazo porque os 60 dias autorizados haviam expirado.

No dia 8, durante a sessão camarária o vereador Roberto Amor Lhana fez um requerimento pela prorrogação dos trabalhos, mas o pedido foi rejeitado por maioria.

O presidente da CEI, Homero Massarente, explicou que tecnicamente não há como prorrogar os trabalhos porque o prazo cessou.

O vereador Roberto Amor Lhana disse que deve enviar o expediente agora, junto com as avaliações, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado.