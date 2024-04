Acidente entre carro e moto deixa homem ferido em Flórida Paulista

Um acidente envolvendo um carro e uma moto deixou um homem ferido na tarde desta terça-feira (16), no centro de Flórida Paulista.

Conforme apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, a moto seguia pela avenida Vereador Augusto Roque (sentido Posto do Borges / Escola Pércio) e o carro fazia o sentido contrário, quando próximo da esquina da rua Valdir Crepaldi, ocorreu o choque entre ambos os veículos.



O motociclista sofreu ferimentos e precisou ser levado para atendimento médico pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros de Adamantina, acionada pela Polícia Militar que atendeu e registrou a ocorrência.

A Polícia Civil vai investigar o caso e contará com um laudo da perícia que deve apontar as causas do acidente.