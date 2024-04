FLÓRIDA: Fundo Social realiza primeira doação da campanha do agasalho para as famílias

Na quarta-feira, dia 10 de abril, o Fundo Social de Solidariedade do Município de Flórida Paulista, com o apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria de Promoção Social, realizou a 1ª Campanha do Agasalho 2024.

Essa primeira ação teve como objetivo de ajudar as pessoas e as famílias em situação de vulnerabilidade do Município, propiciando um inverno mais quente e confortável.

“Este ano iniciamos a campanha do agasalho com antecedência, promovendo a 1ª Campanha de 2024, garantindo que as famílias e as pessoas que necessitam sejam atendidas no início da estação mais fria do ano”, afirmou a presidente do Fundo Social Nelci Ramalho de Araújo Fróio.

Desta forma esta será uma pré-campanha do agasalho, sendo que posteriormente, os órgãos responsáveis estarão ainda promovendo outras campanhas de arrecadação e entrega à população carente do município.

“Segundo as previsões climáticas, apontam que podemos ter dias de bastante frio este ano e queremos garantir que todos que necessitem de agasalhos passem pela estação confortáveis e aquecidos”, salienta a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Nelci.