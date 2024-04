FLÓRIDA: Deputado confirma pré-candidatura de José Andriotti a prefeito

Através de suas redes sociais, o deputado estadual Ricardo Madalena, informou a filiação do advogado e ex-vice prefeito José Andriotti ao Partido Liberal (PL).

“É com grande satisfação que anunciamos a filiação do pré-candidato a prefeito da querida Flórida Paulista, dr. José Andriotti, ao nosso partido PL”, anunciou o deputado.

Desta forma, o deputado Ricardo Madalena confirma a pré-candidatura de José Andriotti pelo PL para a eleição deste ano em Flórida Paulista.

José Andriotti estava no Partido Verde (PV) onde na eleição passada concorreu como candidato a prefeito com expressiva votação.

“Parabenizamos o dr. José Andriotti pela decisão e temos certeza de que será uma parceria de sucesso em prol do desenvolvimento do município. Com este grupo forte e unido, vamos trabalhar com determinação para construir um futuro melhor para a população de Flórida Paulista”, afirmou o deputado Ricardo Madalena.