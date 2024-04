LUCÉLIA: Pré-candidatos do PT filiam-se ao PSB

Nos últimos dias o Partido dos Trabalhadores (PT) de Lucélia surpreendeu ao afirmar que o partido não teria candidato a prefeito nas próximas eleições, e que iria priorizar a chapa de vereadores.

Na última semana, o partido voltou a surpreender ao afirmar que não terá candidatos a vereador, e que os seus pré-candidatos ao Legislativo estão filiados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Em nota à imprensa o PT de Lucélia afirma:

“Como é sabido por todos, nosso partido nunca se esquivou de participar das eleições municipais, tanto na disputa ao Executivo quanto na disputa ao Legislativo desde a sua criação. Porém cada eleição tem o seu contexto e cenário sócio político, e por meio dele temos feito as nossas escolhas, sempre pensando estrategicamente na melhor decisão a ser tomada”.

“Não foram medidos esforços para filiarmos pessoas com potencial de votos para fortalecermos a chapa do PT para concorrermos ao legislativo, mas no contexto político na esfera municipal atual infelizmente não foi possível atingir um número suficiente.”

“Portanto optamos por aceitar o convite para concorrer ao legislativo municipal pelo PSB (Partido Socialista Brasileiro), partido de centro esquerda e da base aliada do governo do Presidente Lula”, afirma o Diretório do PT de Lucélia.

Portanto, alguns pré-candidatos a vereador do PT estão filiados agora no PSB e deverão compor a futura chapa de vereadores pela legenda do partido do vice-presidente Geraldo Alckmin.

Com a saída do presidente do PT, Antônio Sérgio Caldeira para o PSB, o partido em Lucélia, tem como novo presidente Gelson Rodrigues Pacheco.