LUCÉLIA: Prefeitura abre processo seletivo para estagiários

A Prefeitura de Lucélia abriu processo seletivo para estagiários visando a formação de cadastro reserva.

As inscrições já se encontram aberta e será realizada até o próximo dia 19 de abril.

De acordo com o edital publicado pela Prefeitura, para fazer inscrição o candidato deve estar matriculado e frequentando efetivamente: Curso Superior, Curso Técnico Profissionalizante ou Ensino Médio, sendo em instituição de ensino do Município.

A seleção será feita por Comissão de Seleção designada, considerando aspectos sócio-econômicos e proximidade das instituições de ensino em relação ao município.

A jornada de atuação será de 30 horas semanais, sendo 6 horas/dia ou de 20 horas semanais, sendo 4 horas/dia e a bolsa de auxílio mensal é de R$ 380,00 (30 horas/semanais) ou R$ 253,00 (20 horas/semanais), tendo ainda auxílio transporte mensal no valor de: R$ 20,00.

Os interessados poderão inscrever-se no período de 8 de abril até 19 de abril, das 8h00 às 15h00, na Secretaria Municipal de Educação localizada na Rua Eduardo Rapacci, 409, sendo necessário apresentar o comprovante de escolaridade no momento da inscrição do candidato.