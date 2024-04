OSVALDO CRUZ: Santa Casa inaugura melhorias e reforma na Maternidade e Pediatria

No sábado, dia 13, a Santa Casa de Osvaldo Cruz inaugurou as melhorias e reforma na Maternidade e Pediatria “Professora Célia Verônica Zacarelli Cunha”.

Autoridades e representantes de empresas e organizações que fizeram doações para a reforma de espaços da maternidade, além de familiares da homenageada, participaram da entrega.

O espaço foi completamente renovado, equipado e agora está pronto para oferecer um atendimento mais humanizado e de qualidade para mães, bebês e crianças. Ao todo foram entregues 6 apartamentos

As empresas, Escritório de Contabilidade Orlandi & Pamplona, Rede de Farmácias Drogalira, Triny’s Só Dança e as pessoas de Hamilton de Ângelo Antônio e Ana Paula Pavanelli de Ângelo Antônio e a Câmara Municipal, ainda um Leilão Beneficente e mais doações de móveis, eletrodomésticos e outros, por parte do Rotary Club Osvaldo Cruz e Casa da Amizade Rotary Califórnia, Usina Califórnia e Lions Club, foram os responsáveis pelo patrocínio dos espaços reformados e equipados.

O provedor da Santa Casa, Marcelo Batistiolli, explicou que dos 30 espaços previstos da ala SUS para a reforma, foram entregues no sábado a segunda das três etapas previstas. Nos próximos dias deverá começar a recuperação da terceira parte, incluindo mais um grupo de apartamentos e corredores do hospital.

A nova maternidade leva o nome da Professora Célia Verônica Zacarelli Cunha. Familiares da homenageada ofereceram uma recepção aos doadores e convidados para celebrar a homenagem.