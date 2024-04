Missas da Festa de Santo Expedito neste ano serão na Igreja Matriz

Por medidas cautelares de segurança, as missas da Festa de Santo Expedito, a ser celebrada no próximo dia 19, não serão realizadas no santuário da cidade que leva o nome do mártir católico que viveu na região da Armênia no século IV. As celebrações acontecerão na Igreja Matriz de Santo Expedito.

De acordo o padre Umberto Laércio Bastos de Souza, a novidade deste ano seria uma procissão saindo da Igreja Matriz em direção ao santuário, porém a iniciativa foi cancelada por conta das obras que estão em curso no templo de Santo Expedito.

O pároco relata que são esperadas 30 mil pessoas ao longo das festividades, que seguem do dia 19 ao dia 21 deste mês. “Serão celebradas sete missas. No dia do padroeiro [19] teremos a acolhida dos peregrinos que vêm em caminhada de várias cidades da região. Teremos três santas missas [na sexta-feira]”, relata Umberto.

As celebrações acontecerão na Igreja Matriz da cidade. Confira a programação do Dia de Santo Expedito, a ser celebrado na próxima sexta-feira (19):

-Primeira missa será rezada às 10h, em ação de graças ao aniversário da cidade;

-Às 13h, acontece um show com o cantor Osmar Veronezzi;

-Ás 15h, será realizada a santa missa pelos romeiros;

-Na parte da noite, às 19h, ocorre missa de fechamento do Dia de Santo Expedito.

Na perspectiva de padre Umberto, as festividades em Santo Expedito movimentam a economia da região e devem sem potencializadas quando o santuário que leva o nome do santo for oficialmente inaugurado. “A região torna-se mais conhecida e divulgada, mas o impacto maior que aguardamos é que uma vez o santuário podendo ser usado, vai trazer mais pessoas para a cidade”, relata o padre.

De acordo com o sacerdote, as obras no Santuário de Santo Expedito estão em fase de acabamento. “As pessoas adentrando ao novo templo vão encontrar muitas mudanças. O presbitério está quase pronto. Duas capelas internas do santuário [batismo e eucaristia] já estão prontas. Boa parte da pintura da parede interna já foi iniciada”, indica padre Humberto.