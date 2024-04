JUNQUEIRÓPOLIS: Neto Furini filia-se ao partido Republicanos

Através das redes sociais, o vereador de Junqueirópolis Neto Furini informou que no período da janela partidária, filiou-se ao Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas e que tem como coordenador regional o secretário de Agricultura do Estado Guilherme Piai.

Ainda através das redes sociais, Neto Furini afirmou sobre esta troca. “Essa mudança além de ânimo para novos projetos, significa também um passo pela coerência, afinal, quando poucos acreditavam, desde o primeiro dia de pré-campanha em 2022 apoiamos o governador Tarcísio.”

“Mesmo quando ele estava lá embaixo nas pesquisas, sob a coordenação do hoje secretário de Agricultura Guilherme Piai, já saíamos nas ruas de Junqueirópolis defendendo o governador Tarcísio como a melhor opção para o Estado. Conseguimos fazer dele vencedor em nossa cidade, no primeiro e no segundo turno e agora o governador estará ao nosso lado nos novos desafios que virão”, afirmou Neto Furini.

“Essa parceria vai continuar, afinal a política é lugar para quem coloca a população acima dos interesses políticos, age tecnicamente com responsabilidade e ouve as pessoas. Agradeço ao Republicanos por me receber, mas principalmente ao secretário e amigo Guilherme Piai por acreditar naquilo que defendemos e nos dar esse espaço que iremos honrar”, finalizou Neto Furini.