Equipe de Irapuru brilha no Campeonato Paulista de Karatê

No último sábado, a equipe de karatê de Irapuru fez história na 5ª etapa do “Campeonato Paulista de Karatê, realizada em São José do Rio Preto.

Demonstrando habilidade e determinação, os atletas de Irapuru conquistaram resultados impressionantes em uma das competições mais renomadas do Brasil.

Os talentos de Irapuru brilharam, com medalhas em várias categorias, confira:

-Hellen Milagros conquistou ouro em Kumite Sub-21 e bronze no Sênior, destacando-se como uma das atletas mais versáteis do torneio.

-Samuel da Silva e Pedro Henrique garantiram prata no Kumite Sub-12

-Geovana Oliveira trouxe para casa uma combinação de medalhas: ouro e bronze em Kumite Sub-21 e Sênior, respectivamente, e bronze em Kata Sub-21.

-Arthur Alves mostrou seu potencial ao ganhar ouro no Kumite Sub-12.

-Laura Bernaqui Reschini e Duda Pereira demonstraram grande esforço e conquistaram bronze em Kumite Sub-14 e prata e bronze em Kumite Sub-21 e Sênior, respectivamente.

-Taylor e Dudinha também se destacaram com pratas em Kumite Sub-21 e Sub-14.

-Eduardo Carvalho e Kaike Farias lutaram bravamente, obtendo bronze em Kumite Cadete e Sub-14.

-Arthur Baptista adicionou uma prata em Kata Sub-8 ao impressionante quadro de medalhas da equipe.

Este sucesso é fruto não só do talento e dedicação dos atletas, mas também do apoio contínuo de figuras importantes, da administração municipal e a Diretoria de Esportes, cujo compromisso com o desenvolvimento esportivo em Irapuru tem sido fundamental.

A gratidão também se estende à diretoria da equipe, aos pais dos atletas e, claro, aos próprios competidores, cujo esforço e dedicação são a verdadeira chave para essas conquistas.

Irapuru está construindo uma tradição forte no karatê, com atletas que não só alcançam excelência no esporte, mas também estão preparados para todos os desafios da vida, parabéns ao Sensei Alex Chiaradia pelo trabalho frente a equipe.