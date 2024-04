OSVALDO CRUZ: Encontro voltado a cafeicultura da região, terá palestras e demonstrações de máquinas

No próximo dia 19, sexta feira, acontecerá em Osvaldo Cruz um importante evento voltado à cafeicultura, com palestras e demonstrações de máquinas.

Teremos duas palestras que serão ministradas pelos Técnicos Eng.º Agr.º Rodrigo da Silva Binoti e Eng.º Agr.º Osmar de Almeida Júnior, ambos da CATI de Socorro-SP, cujo tema é: TÉCNICAS DE COLHEITA E PÓS-COLHEITA DO CAFÉ – Como Produzir Cafés Especiais.

Esse evento faz parte das ações previstas no Projeto “Identificação Geográfica do Café Arábica da Nova Alta Paulista” conduzido pela APRUP-Associação dos Produtores Rurais de Pacaembu e Região, com apoio do SEBRAE, da CATI e do Instituto Federal. Para participar, é necessário inscrição prévia.

O evento é uma realização da CATI, em parceria com a APRUP e com o SEBRAE.