LUCÉLIA: Câmara presta homenagem a policial civil aposentado pelos serviços prestados

O investigador de Polícia Edismar Umberto Pitarello recebeu homenagem da Câmara Municipal de Lucélia em sessão que contou com a presença de delegados e equipe da polícia civil de várias cidades da região.

Na noite da última segunda (15), o policial civil aposentado Edismar Pittarello recebeu a Moção de Congratulações e Aplausos pelos serviços prestados como Investigador da Polícia Civil ao Município de Lucélia.

A Moção de Congratulações e Aplausos da Câmara Municipal de Lucélia foi aprovada e subscrita por todos os vereadores lucelienses.

Pittarello, como é popularmente conhecido, ingressou na Polícia Civil como Investigador de Polícia no ano de 1988 e desempenhou suas funções por toda a carreira no Município de Lucélia, aposentando-se no início do ano de 2024, contribuindo de forma incisiva na manutenção da segurança pública do Município e região.

Pessoa alegre, profissional exemplar e querido pela população, possibilitou eficácia no policiamento comunitário e diálogo com as necessidades da comunidade, bem como foi peça fundamental na investigação e elucidação de crimes que afligiram a municipalidade, recebendo a referida Moção como reconhecimento dos serviços prestados durante sua carreira.

(Com informações da Dainter).