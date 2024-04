PARAPUÃ: Prefeitura realiza obras de instalação de obstáculos

A Prefeitura Municipal de Parapuã atendendo pedido de vereadores, esta semana iniciou obras de instalação de lombadas e lombo faixas na cidade.

Desta forma, os condutores que fazem uso da vicinal que liga centro à SP-294 onde foi instalado uma lombada próxima ao Auto Posto Sollis, questionam as dimensões do obstáculo.

Procurado alguns vereadores que fizeram o pedido dos obstáculos, que entrou em contato posteriormente com Setor de Engenharia da Prefeitura onde tomaram conhecimento do caso e medidas administrativas serão tomadas junto ao DETRAN e a empresa responsável pelas obras para que seja sanado as irregularidades dos obstáculos que estão fora das normas exigidas pelo CONTRAN (Resolução 600 Anexo II).

A Prefeitura Municipal na manhã desta quarta-feira (17) está dando início a instalação das lombo-faixas em toda extensão da avenida São Paulo sendo um total de quatro lombo faixas, uma localizada em frente a Prefeitura Municipal, onde o trânsito deve ser desviado parcialmente para ruas alternativas paralelas, sendo Rua Paraíba e Rua Alagoas.