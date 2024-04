OSVALDO CRUZ: Inaugurada ponte que teve investimento de R$ 500 mil

A Prefeitura de Osvaldo Cruz entregou no dia 14, a nova ponte entre os bairros dos Coqueiros e Lagoa Azul. A inauguração aconteceu no centro comunitário do bairro dos Coqueiros, com presenças de autoridades e moradores.

A ponte, que teve um investimento de quase R$ 500 mil, terá o nome de Syrlei Aparecida Ferranti Faber e no mesmo dia ocorreu a denominação da estrada Américo Tola, da OVC 319.

De acordo com informações, a ponte de concreto e aço irá resolver um problema antigo, proporcionando maior segurança aos moradores que utilizam a estrada diariamente, bem como garantirá o escoamento da produção agrícola.

Na mesma cerimônia, a Prefeitura de Osvaldo Cruz entregou mais uma melhoria no centro comunitário do bairro dos Coqueiros: um forro de PVC.