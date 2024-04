Flora Rica sedia disputa de Xadrez e Damas do 39º Jogos da Juventude

No último dia 18 de abril, o 39º Jogos da Juventude seguiu com emocionantes competições de Xadrez e Damas masculino e feminino. Dessa vez as disputas foram sediadas em Flora Rica.

Os municípios de Flora Rica, Lucélia e Irapuru participaram dessas modalidades. “Nossas equipes conquistaram o segundo lugar tanto no Xadrez quanto na Dama masculino e feminino. Parabenizo nossos dedicados atletas pelo desempenho exemplar, que nos enche de orgulho a cada movimento”, disse o secretário municipal de Esporte Roberto Nardi.

O secretário também expressa profunda gratidão à Diretora de Esporte, Carolaine, ao Professor Muryel, ao prefeito Fábio e à primeira-dama Renata por prestigiarem o evento e apoio contínuo.

A Secretaria proporcionou lanches e refrigerantes para todos os atletas, tornando o dia ainda mais especial.