MARIÁPOLIS: Conseg realiza nova reunião e empossa novo representante da Polícia Militar

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) de Mariápolis, em novo encontro neste mês de abril, realizado no dia 11, empossou o novo representante da Polícia Militar, o 1° sargento PM Daniel Furtado Bettio. A instituição militar, como também a Polícia Civil, são membros natos do órgão comunitário.

No encontro deste mês participaram os membros do Conseg e representantes de diferentes segmentos da comunidade, que acompanharam os temas debatidos. A reunião ordinária ocorreu no plenário da Câmara Municipal.

O Conseg de Mariápolis é presidido por Silvana Ferreira dos Santos Martinez, em mandato que segue até dia 30 de abril de 2025. O órgão retomou suas atividades em outubro do ano passado, após um período pausado em razão da pandemia da Covid-19.

Por definição, os Consegs são entidades compostas por grupos de pessoas do mesmo bairro ou município, que se reúnem para discutirem e analisarem, planejarem e acompanharem a solução de seus problemas comunitários de segurança, desenvolver campanhas educativas e estreitar laços de entendimento e cooperação entre as várias lideranças locais.