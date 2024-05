Após vídeo em rede social, morador de Flórida Paulista é investigado pela Polícia Civil

Vídeo viral nas redes sociais e aplicativos teria comentários que hostilizariam a situação das vítimas do desastre no Rio Grande do Sul



Um morador de Flórida Paulista se tornou alvo de um inquérito aberto pela Polícia Civil de Flórida Paulista, após a publicação de um vídeo em uma rede social, em que supostamente, estaria hostilizando a população do Rio Grande do Sul, afetada pela crise climática que assola a sua população, conforme informou a Polícia Civil ao jornalismo Folha Regional NET.

O fato gerou grande repercussão e indignação nas redes sociais, aplicativos de mensagens e chegou até personalidades e pessoas do Rio Grande do Sul, vitimadas pela tragédia.

As informações foram concedidas pelo delegado de Polícia de Flórida Paulista, Dr. Hilton Testi Renz, que revelou o inquérito e ainda o fato de que o floridense já teria sido cientificado da necessidade de comparecer na Delegacia de Polícia através de uma intimação, para prestar depoimento e ser interrogado sobre os fatos.

Uma equipe de investigadores acompanhados pela Polícia Militar, estiveram na casa do homem na manhã desta segunda-feira (6), onde deram ciência da intimação.

A oitiva deve acontecer ainda nesta semana, garantindo assim ao investigado, a oportunidade de esclarecer a situação e dar sua versão dentro do inquérito aberto pela autoridade policial.

É apurada pela Polícia Civil a possível prática de indução / incitação da discriminação e ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, agravada pelo cometimento com uso das redes sociais.



OUTRO LADO

Nossa reportagem tentou contato durante todo o dia de hoje via aplicativo de mensagens e ligações telefônicas com o homem alvo do inquérito policial para buscar um posicionamento sobre a situação, porém, não obtivemos sucesso em ouvi-lo.

O espaço segue aberto para a manifestação.