Imperial Animal Festival acontece hoje em Flórida Paulista

Em uma noite para ninguém ficar de fora, o Imperial Eventos de Flórida Paulista será palco hoje (25), da apresentação e gravação do programa do Waguinho Animal do SBT.

As atrações que vão animar o público presente são o “Furacão do Forró”, Paulo Maya e o Dj Paulinho Ribeiro, tocando todos os hits.

O evento, que consolida o Imperial Eventos como a maior casa de shows, eventos e salão de festas da região, tem início às 22h, com ingressos a partir de R$ 20. Você também pode aderir ao acesso ao camarote Imperial.

Fale com o Laércio Borges e saiba mais: (18) 99729-7126.