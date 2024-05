FLÓRIDA: Após matéria do Folha Regional, empresa resolve problema com iluminação na CDHU

Após a veiculação de matéria pelo jornal e site Folha Regional, a empresa contratada pela Prefeitura de Flórida Paulista para a instalação da iluminação de ruas e avenidas do novo conjunto habitacional da CDHU, “Donato Jordão”, resolveu o problema.

O serviço havia sido iniciado, porém, apresentou uma série de defeitos, causando reclamações por parte dos vereadores e principalmente moradores daquela região, além de várias tentativas por parte da Prefeitura para dar solução na situação.

Diante do problema, na quarta-feira, nossa equipe de reportagem entrou em contato com o responsável pela empresa que se comprometeu em de no prazo máximo de três dias, que venceria hoje, entregar o serviço conforme acordado em contrato.

Cumprindo com o combinado, profissionais da empresa estiveram no local, substituíram todas as 38 luminárias de LED que apresentaram problemas, serviço que garantiu a efetiva iluminação do bairro, pondo fim, pelo menos até o momento, ao sofrimento dos moradores que ficaram por várias noites na escuridão.