FLÓRIDA: Associação Comercial entrega prêmios da promoção “Dia das Mães Premiado”

A Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP) entregou no dia 22, os prêmios aos clientes do comércio floridense contemplados na promoção Dia das Mães Premiado.

O ato de entrega dos prêmios foi realizado na sede da ACIFP, com a presença dos ganhadores, empresários e representantes das lojas participantes.

O cliente do Auto Posto Cardoso, José Égiton, faturou os R$ 1 mil em vales-compra; o segundo vale-compra, no valor de R$ 500, ficou com o cliente do Supermercados Ikeda, Roberto Ramos Mancini; o terceiro prêmio de R$ 500 (em vale-compra), contemplou a também cliente do Ikeda, Ângela Benites de Cinque Medeiro.

A fritadeira elétrica teve como ganhador o floridense Reinaldo Rafael, cliente da Drogaria Total.

O 5º e último prêmio do sorteio, um celular, premiou a cliente da Loja Eldorado, Marina Aparecida Pereira.

Como forma de estímulo, os prêmios distribuídos em vales-compra, tem por regulamento a necessidade de serem consumidos no comércio local.

A próxima promoção será a do Dia dos Pais, cuja organização já se iniciou e deve ser lançada em breve pela associação comercial.