Empresário morre em colisão de carro com carreta canavieira

Um empresário de Dracena faleceu em decorrência de um grave acidente entre o veículo Audi que dirigia e uma carreta canavieira.

As primeiras informações dão conta de que o acidente ocorreu no fim da tarde de hoje (2), próximo ao trevo de Monte Castelo (SP-563), e que a vítima teria sido ejetada para fora do veículo após a colisão.

Devido à gravidade do acidente que tomou toda a pista, o tráfego foi interditado no local.



Atuam nesta ocorrência as polícias Militar, Perícia Científica e equipes de socorro acionadas para o local.

A vítima seria proprietária de uma loja do segmento de confecções, com estabelecimento comercial em Dracena.