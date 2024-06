Casal morre e criança fica ferida em grave acidente

Um grave acidente registrado na noite deste domingo, 2, na rodovia Assis Chateaubriand (SP-425), em Parapuã, resultou em duas vítimas fatais e uma criança ferida.

Os veículos envolvidos são um caminhão, uma caminhonete e um carro de passeio.

Informações dão conta que o carro de passeio tentou uma ultrapassagem em local proibido vindo colidir lateralmente com a caminhonete, com o impacto a caminhonete rodou colidindo frontalmente com o caminhão.

Um homem identificado como José Ferreira da Silva, 67 anos e a senhora Ruth Feijó da Silva, 59 anos, ambos do estado do Paraná que estavam na caminhonete vieram a óbito no local e uma criança que estava no carro de passeio com placas de Hortolândia, foi encaminhada para a Santa Casa de Presidente Prudente, com ferimentos na face.

A ocorrência segue em andamento.