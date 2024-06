LUCÉLIA: Campanha da escola José Firpo arrecada 1.820 litros de água potável para o Rio Grande do Sul

A Escola Estadual José Firpo – PEI realizou nas últimas semanas uma campanha e se tornou um ponto de arrecadação de água potável para as comunidades atingidas pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul.

Com a finalização da campanha, a escola José Firpo prestou contas da arrecadação de água potável realizada.

De acordo com a escola, conseguiram arrecadar aproximadamente 1.820 litros de água potável. “Ainda, contamos com um gesto de empatia e solidariedade dos alunos da UP-Lucélia, que redigiram bilhetes contendo mensagens de conforto e otimismo para que as famílias atingidas pelo desastre encontrem a força e determinação necessárias para enfrentar o presente momento, sendo que os recados foram afixados aos fardos de água”, informou a escola.

Toda a água arrecadada já está sendo distribuída às comunidades atingidas, levando esperança e alívio a muitas famílias que enfrentam essa difícil situação neste momento.

Esta ação solidária foi possível graças à colaboração de estudantes, pais, professores e toda a equipe escolar, que se mobilizaram de forma exemplar.

“A solidariedade e o espírito comunitário demonstrados por todos são um exemplo inspirador de como juntos podemos fazer a diferença. Continuaremos empenhados em apoiar iniciativas que promovam o bem-estar e a segurança de todos”, finalizou a escola.