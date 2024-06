FLORA RICA: Reinauguração do complexo poliesportivo com a presença da secretária de Esporte do Estado

No dia 28 de maio, a Secretaria Municipal de Esportes com o apoio da Prefeitura realizou a reinauguração do complexo poliesportivo de esporte, em uma cerimônia marcada por momentos emocionantes e a presença de diversas autoridades.

O evento contou com a participação especial da secretária do Estado de Esporte, coronel Helena Reis, que esteve ao lado do secretário Municipal de Esporte, Roberto Nardi, do prefeito Fábio, da primeira-dama Renata, presidente da Câmara Marialice, além de demais secretários municipais, servidores, professores e alunos da escola municipal.

A solenidade teve início com a apresentação da Banda Marcial de Flora Rica. Após a apresentação, as autoridades presentes cumprimentaram o público, expressando a importância do complexo poliesportivo para a comunidade e o compromisso com a promoção do esporte e do bem-estar na cidade.

Um dos momentos mais aguardados foi o descerramento da placa de reinauguração, que simbolizou a entrega oficial do espaço revitalizado à população. A revitalização do piso do complexo junto aos kits esportivos foi realizada através de recursos da Secretaria do Estado, enquanto a Prefeitura de Flora Rica, com recursos próprios, cuidou da pintura e de outras reparações necessárias para deixar o local em perfeitas condições de uso.

O prefeito Fábio ressaltou a importância do complexo esportivo para a comunidade: “Estamos muito felizes em entregar este espaço renovado para a nossa população. O esporte é uma ferramenta poderosa para a formação de jovens e para a promoção da saúde. Agradeço a todos que se empenharam para que esta reinauguração fosse possível, especialmente à Secretaria do Estado e aos nossos colaboradores municipais.”

A secretária de Esporte do Estado, coronel Helena Reis, também destacou o papel fundamental do esporte no desenvolvimento social: “Investir em infraestrutura esportiva é investir no futuro de nossos jovens. O complexo poliesportivo de Flora Rica é um exemplo de como podemos proporcionar melhores condições para a prática esportiva, promovendo inclusão e cidadania.”

Com a reinauguração, o complexo poliesportivo de esporte de Flora Rica se prepara para ser um ponto de encontro e desenvolvimento para atletas de todas as idades, reforçando o compromisso da administração municipal com a qualidade de vida e o incentivo ao esporte na cidade.