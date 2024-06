FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio teve grande público

Após mais um final de semana com jogos do Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista, outras três partidas foram disputadas nesse último domingo (2), pela segunda rodada da competição e teve grande presença do público em todos os confrontos.

Na primeira partida a equipe do Galáticos F.C. ganhou de 3 a 0 da equipe do Cruzeiro do Sul/Posto Borges. Os gols foram marcados pelo Matheus Lima (2 vezes) e Fernando.

Na partida mais esperada do dia a equipe do Império do Corte/Chicão Frutas levou a melhor sobre o Eletro Lis e venceu pelo placar de 5 a 3. Os gols do Império do Corte foram do Dione (2 vezes), Vitor Hugo, Eduardo e Matheus, enquanto Adriano, Alberto e Douglas descontaram para o Eletro Lis.

E para finalizar a rodada houve a vitória do Amigos do Fut sobre a equipe do Supermercados Ikeda por 2 a 0. Os gols foram marcados por Guilherme Ortega e Jeferson.

TERCEIRA RODADA

A terceira rodada será realizada no próximo domingo (9), à partir das 8h30, no campo do In-daiá do Aguapei, com dois jogos.

No primeiro jogo, Império do Corte F.C/ Chikão Frutas X Supermercado Ikeda E no segundo jogo, os donos da casa Indaiá F.C./ Planta Cana/ Transportes Marangoni X Amigos do Santim F.C./ Bar do Catenga.

