FLORA RICA: Vem aí o II Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola”

O município de Flora Rica se prepara para a realização de mais um evento cultural, desta vez, o II Festival de Música Sertaneja “Zé da Viola”, que acontecerá de 7 a 9 de junho de 2024, na Praça Matriz.

O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Cultura com o apoio da Prefeitura de Flora Rica garante espaço para os amantes da música sertaneja prestigiar talentos locais e regionais durante os dias de festival.

As inscrições para os interessados se apresentarem no festival estão abertas e devem ser realizadas com o Secretário Municipal de Cultura, Daniel Nascimento, pelo telefone (18)99641-393.

Além das apresentações musicais do Festival, haverá também no dia 8, a tradicional festa junina com diversas barracas de comidas típicas, danças e o aguardado show do Trio Violada, que promete animar a noite com um repertório repleto de clássicos sertanejos.

A Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura de Flora Rica convidam a todos para prestigiar este grande evento que celebra a música sertaneja e as tradições culturais de nossa cidade.

“Venha participar e traga sua família para esses dias de muita música e diversão”, convidam.