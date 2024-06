Hospital de Esperança de Prudente agradece Reinaldo Alguz por destinação de emenda

O Hospital de Esperança (HE) de Presidente Prudente recebeu a visita de Reinaldo Alguz, ex-deputado estadual, que estava acompanhado de outras autoridades políticas da região.

Reinaldo Alguz foi recepcionado por Ricardo Anderson Ribeiro, diretor-presidente do HE, para agradecer pela destinação de uma emenda no valor de R$ 1 milhão para a instituição, durante sua gestão como deputado estadual na 19ª Legislatura de São Paulo (2018-2022).

O ex-parlamentar aproveitou a ocasião para conhecer as necessidades e entraves atuais do HE, bem como viabilizar apoio para a ampliação de atendimentos na nossa instituição, que acolhe pacientes oncológicos de todo Departamento Regional de Saúde XI (DRS 11).

“Ingressei na vida pública em 2006 e a promoção da saúde e de instituições de saúde, como hospitais e santas casas é um dos destaques da minha atuação parlamentar. Atualmente, desenvolvo um trabalho para promover lideranças políticas que enxergam a importância de participar e contribuir para o bem comum por meio da política”, afirmou Reinaldo Alguz.

O diretor-presidente do Hospital de Esperança enfatizou a importância das lideranças políticas se envolverem com as causas da área da saúde, sobretudo, as que são de caráter filantrópico e fornecem acolhimento para aqueles que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS), como é o caso do HE.

Desta forma entregou um Certificado de Reconhecimento para agradecer, simbolicamente, o apoio de Reinaldo Alguz no combate ao câncer.