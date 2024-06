LUCÉLIA: Agenda de Munhoz & Mariano anuncia show em Lucélia dia 28 de junho

Foi anunciada no sábado (1), a agenda do mês de junho através de redes sociais da famosa dupla Munhoz & Mariano.

Consta nela a apresentação da dupla no dia 28 em Lucélia, que será a segunda na região, em menos de 15 dias, já que a primeira está programada para acontecer em 15 de junho, em Salmourão.

Em Salmourão a dupla fará um show no encerramento da Junina FestShow, que acontece de 13 a 15 de junho com entrada franca na Praça da Bandeira, no centro da cidade.

Apesar da data divulgada pela dupla com show dia 28 na Capital da Amizade, e este mês de junho ser comemorado o aniversário de Lucélia, ainda não há nenhuma programação oficial apresentada pela Prefeitura Municipal, ou qualquer tipo de evento que já tenha realizado a revelação de suas atrações que tragam na grade de shows a presença da dupla.

A dupla Munhoz & Mariano tem atraído grandes públicos em seus shows, principalmente no interior com grandes sucessos como “Camaro Amarelo”, “Bombeiro”, entre outros.

PREFEITURA

Após a veiculação da matéria no jornal e site Folha Regional, a Prefeitura de Lucélia através da Assessoria da Comunicação informou que também ficou sabendo do show da dupla Munhoz & Mariano, através das redes sociais.

Portanto até o momento não tem contrato com a dupla para as comemorações de aniversário de Lucélia.

Portanto agora é só aguardar onde ocorrerá o show da renomada dupla sertaneja.