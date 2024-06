OSVALDO CRUZ: Recinto da Festa do Peão 2024 já está sendo montado

Está em pleno andamento a montagem do recinto da Festa do Peão 2024 de Osvaldo Cruz, que começa na próxima quarta-feira.

Este ano, a Festa do Peão sai do Clube do Laço e vai para uma área da própria Prefeitura, vizinha ao Centro Comercial Lino Ferrari.

O presidente da Festa, Renê Gomes, explicou que uma série de “fake news” têm ocorrido em relação ao evento.

Renê Gomes destaca que a Festa do Peão 2024 de Osvaldo Cruz ocorre de 5 a 8 de junho, com entrada franca todas as noites.

As atrações já foram anunciadas e estão confirmadas. Confira:

– Dia 05 – Abertura e show com a dupla João Bosco e Vinícius;

– Dia 06 – Show com o cantor Murillo Ruff;

– Dia 07 – Show com a dupla George Henrique e Rodrigo e ainda Open Farra;

– Dia 08 – Show com o cantor sertanejo Paraná (da antiga dupla Chico Rey e Parana) e o DJ Cris no Beat.

A Festa do Peão 2024 de Osvaldo Cruz é uma realização da Prefeitura Municipal com a Comissão Organizadora.