ARTIGO: Situações que Promovem ou Não a Saúde Mental das Pessoas

A Saúde Mental de uma pessoa está conectada com o jeito ela enfrenta às condições da vida e a maneira como harmoniza seus anseios, habilidades, desejos, pensamentos e sentimentos. Ter saúde mental é ficar bem tranquilo consigo mesmo e com os outros. Equilibrando de modo positivo as exigências da vida.

O estado de Saúde Mental das pessoas não pode ser dado somente a um único fator, mas sim à interação de diversos antecedentes. Entre esses fatores, podemos destacam aspectos genéticos, socioeconômicos, psicológicos, ambientais e comunitários, bem como condições relacionadas à faixa etária da população.

A Saúde Mental pode ser prejudicada tanto por situações de risco quanto por fatores produtivos. A idade, por exemplo, é uma questão de desnivelamento significativa na manifestação de problemas de Saúde Mental. Muitos transtornos psiquiátricos surgem no final da adolescência e início da vida adulta, embora outros surjam na infância e há ainda aqueles que aparecem em fases mais tardias da vida adulta.

O nível de desenvolvimento escolar das pessoas também tem uma movimentação crucial. Pesquisas indicam que quanto maior o nível de instrução, melhor a Saúde Mental na média da população. Em contrapartida, níveis mais baixos de instrução estão associados a um maior risco de sofrimento mental. No entanto, esses fatores educacionais devem ser considerados em conjunto com outros determinantes da Saúde Mental, como a situação socioeconômica.

Pessoas com maior nível educacional tendem a ter melhores condições socioeconômicas, o que pode atuar como um fator protetivo para a Saúde Mental. Em contraste, aqueles em situações socioeconômicas mais vulneráveis frequentemente enfrentam maiores desafios em termos de Saúde Mental. Portanto, é fundamental analisar os fatores de maneira integrada, para evitar diagnósticos errôneos e a cristalização de preconceitos.

No atendimento a indivíduos com problemas de Saúde Mental, é de suma importância a presença de equipes multiprofissionais de saúde. Além disso, são necessárias campanhas de conscientização para eliminar preconceitos. Os fatores socioeconômicos têm funções complexas e multidirecionais na Saúde Mental, influenciando diretamente o estado de Saúde Mental dos indivíduos. Por isso é importante a atuação do Estado na produção de acesso a Saúde Mental em que todo cidadão tenha direito à saúde e acesso a todos os serviços públicos de saúde com integralidade para que as pessoas devam ser atendidas desde as necessidades básicas e de forma integral.

A estrutura familiar é um fator crucial. Famílias que promovem um ambiente de tranquilidade e harmonioso tendem a contribuir com o desenvolvimento pleno da Saúde Mental. Em contraposição, a violência física e psicológica e a falta de estrutura alimentar contribuem para a agravamento da falta de Saúde Mental. O mesmo se aplica ao ambiente escolar, ao local de trabalho e à vida comunitária. Locais e situações protetores ou de risco podem influenciar significativamente a saúde mental.

O estresse é um fator determinante para o aparecimento de lutas na Saúde Mental. Isso inclui estresse relacionado a disfunções familiares, brigas conjugais, psicopatologias nos pais, criminalidade, falta de laços afetivos entre pais e filhos, e eventos estressantes da vida moderna.

O equilibrar a gangorra entre fatores de risco e fatores protetivos, como apoio social, autoestima e supervisão familiar, determina o desfecho de como será a Saúde Mental do indivíduo. Portanto, é essencial considerar todos esses fatores de forma integrada para promover uma boa Saúde Mental.

Aguinaldo Carvalho

Psicólogo CRP 06/142740