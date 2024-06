IRAPURU: Inauguradas as novas salas de aula na escola Pedro Leite Ribeiro

Foram inauguradas no último dia 29 de maio, as novas salas de aula da Escola Municipal Pedro Leite Ribeiro, em evento que contou com a presença de importantes autoridades municipais, num ambiente festivo e cheio de emoção.

De acordo com a administração municipal, são cinco novas salas que compõe o projeto de ampliação da instituição escolar.

Entre os destaques da ampliação, estão uma moderna sala de jogos para as atividades de educação física, uma sala de leitura e uma sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que promete proporcionar um ambiente inclusivo e de suporte para todos os alunos.

“As novas salas de aula são equipadas com tecnologia de ponta e material didático de alta qualidade, sendo que cada espaço revitalizado foi pensado com carinho para oferecer o melhor em termos de infraestrutura e tecnologia educacional”, informou a Secretaria Municipal de Educação.

Equipadas com tecnologia de ponta, jogos interativos, ampla biblioteca, climatização e excelente material pedagógico, as novas salas estão prontas para que os alunos possam usufruir no dia a dia letivo.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as obras não param e segue com o planejamento visando a revitalização do auditório escolar e reforma da quadra esportiva.

“Educação de qualidade e um olhar apurado para o futuro, aliados a um time espetacular a frente da Educação Municipal, vamos adiante”, ressaltou a administração municipal.

Com informações Assessoria de Imprensa