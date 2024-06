Com Nova Lei de Bolsas, Centro Universitário amplia oferta e beneficiários do FIES podem pleiteá-las

Para incentivar a participação de alunos de graduação em projetos de iniciação científica e de extensão, além de participação em monitorias, o Centro Universitário de Adamantina, por meio das pró-reitorias de Ensino (PROENS), Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) e Extensão (PROEXT), submeteu à Câmara Municipal, onde obteve aprovação e foi sancionada pelo prefeito, duas alterações à lei nº 4.169, de 26 de outubro de 2022, que dispõe sobre a concessão de bolsas de estudos pela instituição.

A mais recente ocorreu no último dia 22 de maio (Lei nº 4.351), que amplia o número de bolsas de iniciação científica e de extensão e permite que beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) possam pleitear as bolsas oferecidas.

“Desde a publicação da nova lei de bolsas já tivemos duas alterações. A primeira para reajuste do valor em 21 de junho de 2023 (lei ordinária nº 4239) e, agora, uma segunda alteração aumentando o número de bolsas e permitindo que alunos com FIES recebam esse tipo de bolsa”, explica a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

Anterior à alteração eram oferecidas duas bolsas de extensão, de R$400 cada, por departamento. Agora são oito. Na mesma medida, a oferta de quatro bolsas de iniciação científica por departamento passou para cinco, no valor de R$700 cada, por desconto nas mensalidades ou semestralidades devidas a estudantes de graduação que apresentarem projetos de iniciação científica.

O PIBIC/FAI é financiado pelo Centro Universitário de Adamantina, apoiado pela lei nº 4.169, de 26 de outubro de 2022; lei ordinária nº 4239, de 21 de junho de 2023; e lei ordinária nº 4.351, de 22 de maio de 2024.

A instituição pôde ampliar a oferta de bolsas de estudos devido ao reajuste promovido pelo governo federal, em vigência desde março de 2023.

As bolsas de estudos oferecidas são nas modalidades de iniciação científica, extensão, monitoria, “bolsa de fidelidade”, segunda graduação, e bolsa de ex-aluno.

Mais detalhes podem ser conferidos na íntegra da lei nº 4.169, de 26 de outubro de 2022, e suas alterações.