Operação “GAME OVER” da Polícia Civil apreende Máquinas de Jogos de Azar

Nesta quarta-feira (5), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Seccional de Polícia de Dracena, deflagrou a Operação “Game Over” com o objetivo de combater as contravenções penais ligadas aos jogos ilegais na cidade. Seis estabelecimentos comerciais foram alvo de vistorias, resultando na apreensão de cinco equipamentos de jogos ilegais em três bares localizados na Vila Barros. Entre as apreensões, estavam duas máquinas “caça-níqueis”, três máquinas de apostas online do jogo do bicho e dois extratos (pules) de apostas realizadas.

A operação foi desencadeada após um levantamento prévio de informações e mapeamento dos locais denunciados anonimamente através do sistema “Disque Denúncia”. Os responsáveis pelos estabelecimentos foram identificados e estarão sujeitos às consequências criminais pela prática contravencional de jogo de azar, consistente na exploração e funcionamento das máquinas “caça-níqueis” e do jogo do bicho, infringindo o disposto no artigo 50 da Lei de Contravenções Penais. As investigações serão conduzidas pelo Núcleo Especial Criminal (Necrim) de Dracena.

A Polícia Civil destacou a importância da colaboração da população, incentivando denúncias sobre endereços e locais que abrigam máquinas de jogo de azar através dos números 181 e 197 da Polícia Civil. O sigilo e anonimato dos denunciantes são garantidos.