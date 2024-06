FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio terá jogos no Indaiá

Pela primeira vez o distrito floridense do Indaiá do Aguapeí receberá partidas do Campeonato Municipal de Futebol Médio.

Neste domingo (09), os jogos da terceira rodada do Campeonato Municipal de Futebol Médio serão disputados no campo de futebol do Distrito do Indaiá, quando receberá dois jogos para a sua população prestigiar.

A primeira partida deste domingo irá se iniciar as 8h30 e terá o confronto do líder Império do Corte/Chicão Frutas contra o Supermercados Ikeda. Em seguida o será a partida onde o time da casa Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes enfrenta o time do Amigos do Santin/Bar do Catenga.

A organização do campeonato espera que tenha um grande público presente nos jogos, e que todos possam aproveitar as partidas para que haja mais eventos no futuro.