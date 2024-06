MARIÁPOLIS: Furacão F.C. vence na abertura do Campeonato de Futsal

Bom número de esportista mariapolenses prestigiaram a abertura do Campeonato Municipal de Futsal de Mariápolis realizado quarta-feira (5), na quadra de esportes da Escola Nelson Magnani.

Nas três partidas, destaque para o time do Furacão F.C. do técnico Fabiano e auxiliar Léo, que venceu por 4 a 1 o Red Bull/ Pigari’s, com os gols marcados pelo luceliense Thaylon e Fabinho (2 cada).

A rodada teve ainda o Shalon vencendo por 4 a 1 o Audax e no encerramento da rodada CW Motos/ Zé Gordo Auto Peças e União Nordesul empataram em 4 a 4.

SEGUNDA RODADA

A segunda rodada acontecerá nesta sexta-feira (7), à partir das 8h00.

No primeiro jogo Hilários e Inacreditáveis e no segundo Los Tigres e Arsenal/ Jôva/ Lari Lanches/ Bet Gol/ Biro Poli Car e no encerramento da rodada Santos Studio Fitness e Atlético.

DOZE EQUIPES

A competição reúne doze equipes de Mariápolis e cidade vizinhas que estarão correndo atrás da bola em busca do título da competição.