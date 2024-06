FLÓRIDA: Festa Junina Municipal é sucesso

A Prefeitura Municipal e o Fundo Social de Solidariedade com parceria de algumas Secretarias promoveram no último sábado, a 3ª edição da Festa Junina em Flórida Paulista. O centro de lazer foi o ponto de encontro das famílias da Cidade Amizade e região, que prestigiaram as apresentações de danças dos alunos das escolas e creches municipais.

O público presente também contou com barracas de comidas e bebidas típicas das festas juninas, brincadeiras e outras atrações com preços acessíveis.

As entidades de Flórida Paulista participaram com barracas visando angariar fundos para o atendimento da comunidade, sendo a Santa Casa, Casa de Apoio em Jaú, Lar São Vicente de Paulo, e outras.

O evento contou com um grandioso público, principalmente famílias que estiveram acompanhando as danças e no final foram premiados com um belíssimo show da Banda Brasil 2000, do Paraná que agitou o Centro de Lazer, com músicas de vários ritmos.

A coordenação do evento foi da presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama Nelci Ramalho de Araújo Fróio, que ficou feliz pelo sucesso do evento que se tornou tradicional em Flórida Paulista.

Nelci Fróio agradeceu todos que participaram e contribuíram de alguma forma para a realização do evento e ressaltou o apoio e dedicação de todos os funcionários municipais.