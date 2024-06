LUCÉLIA: 1ª edição da Feira da Mulher Empreendedora é sucesso

No sábado (8) foi realizada a 1ª edição da Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia.

Para esta primeira edição foi feito um trabalho iniciado ainda no começo do ano e que após a viabilização do projeto, foi feita as inscrições das participantes que foram preenchidas rapidamente. Ainda na fase de preparação do evento, a empreendedoras contaram com capacitações que serviram para esta primeira edição e também para a melhoria dos negócios de todas.

O evento, inédito em Lucélia, foi realizado na rua Manoel Lopes (ao lado da igreja matriz), iniciando às 16h00 com uma grande estrutura.

No local contou com a venda de produtos únicos e artesanais feitos pelas mulheres lucelienses.

A 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia contou ainda com stands diversos e praça de alimentação. Ainda contou com diversão para as crianças com brinquedos e atividades para os pequenos que aproveitaram bastante.

Já no período noturno contou com o show da cantora Naná Soares que animou o público presente.

O público que compareceu gostou da organização e também da grande variedade de produtos oferecidos, mostrando que Lucélia tem grande número de empreendedoras que agora tem como mostrar o seu talento.

A 1ª Feira da Mulher Empreendedora de Lucélia foi uma realização da Prefeitura Municipal com o apoio do Sebrae.